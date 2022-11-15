Ново-Огарево, Московская область, 15 ноября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял предложение клуба военачальников РФ и группы генеральных инспекторов Министерства обороны провести встречу. Об этом он заявил 15 ноября на заседании российского организационного комитета «Победа».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин ответил согласием на соответствующее предложение председателю совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил РФ Виктору Ермакову. Встреча нужна обязательно, подчеркнул президент.

«Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится, и постараемся как можно быстрее эту встречу организовать», — сказал Путин.

Ермаков в ходе встречи, которая прошла по видеосвязи, отметил, что с главой государства хотелось бы согласовать «очень много вопросов и предложений».

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