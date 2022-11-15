Нью-Йорк, США, , 20:03 — REGNUM Информация о том, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций (ООН) большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба киевскому неонацистскому режиму, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Многие пользователи сочли такое решение подтверждением того факта, что Россия поступает правильно, ведя борьбу с киевским нацизмом, который поддерживает коллективный Запад.

«Теперь совершенно понятно, что Россия делает всё абсолютно правильно», — пишет Александр М.

«Если такое против нас принимается, значит, Россия на правильном пути», — поделился своим мнением Илья С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные резолюции по какой-то причине выносятся только против неугодных Америке стран, а вот от самих США никто никаких репараций добиться не может, несмотря на то, что у этого государства на счету десятки актов агрессии против суверенных стран.

«Согласно логике этого документа, западная коалиция во главе с США обязана возместить ущерб Сирии, Ливии, Ираку, Югославии, Вьетнаму, и ещё многим странам», — считает пользователь «Мистер Котов».

Часть людей полагает, что западные марионетки в ООН пытаются в обход законов и здравой логики протолкнуть принцип, согласно которому все конкуренты США на мировой арене будут платить за своё неподчинение командам Вашингтона.

«Они пытаются хоть чем-то подкрепить собственное воровство наших активов. Выглядит жалко и смешно. Хотя Западу не привыкать тырить у других, он столетиями существует за счёт ограбления остального мира. Вот только на этот раз уже не прокатит», — думает Артём Л.

«Воровство пытаются легализовать. Но как чёрное белым не назови, всё равно удар репутационный по Западу будет колоссальный. Капитал начнёт диверсифицироваться, пытаясь избежать любого риска, уже нарисовавшегося на горизонте», — отметил Александр Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия уже не один год платит за свой суверенитет, поэтому это резолюция ничего кардинально нового нам не сулит.

«Мы и так уже живем в режиме «возмещения», уже лет девять минимум. Запад, устроив государственный переворот в Киеве и поддерживая откровенно антироссийский режим, уже давно грабит нас, через санкции и заморозки. Они нас многократно ограбили ещё при распаде Союза!» — напомнил Rotabler S.

Нашлись и те, кто уверен, что медлительность темпом специальной военной операции России на территории бывшей УССР становится фактором, который раззадоривает наших врагов.

«Чем быстрее мы добьём нацистско-натовскую гадину, засевшую в Киеве, тем быстрее США, ЕС и их ооновские холуи прибегут под наши окна попрошайничать, и уж тем более — забудут про эту чушь с «репарациями», они откажутся от санкций. Перед нефтяной Венесуэлой уже прогибаются и облизывают Мадуро со всех сторон, так что всё это ждёт нас впереди, но только после Победы», — указывает Fatum M.

Напомним, 14 ноября Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба киевскому неонацистскому режиму. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, ещё 73 страны воздержались.