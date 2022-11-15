Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Убирать улицы Санкт-Петербурга после длительного снегопада, который продолжался ночью и в первой половине дня 15 ноября, отправились более 600 единиц техники, сообщили в городском комитете по благоустройству, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега в городе

На Северную столицу выпали осадки в виде снега. Однако из-за плюсовой температуры снежный покров стремительно превращался в «кашу», а из-за неё тротуары могут стать скользкими.

Дорожная техника вышла на уборку города заранее. Для недопущения скользкости специалисты превентивно обработали мосты, подъёмы и спуски, большие перекрёстки противогололедными реагентами.

После ночного дежурства уборка города продолжилась. Оставшийся снег сметают щётками, а магистрали обрабатываются солью. «Сегодня днем в Петербурге работает 633 единицы техники, а узкие тротуары и труднодоступные участки убирают вручную 880 дворников», — отметили в пресс-службе комитета.

Отметим, что завтра, 16 ноября, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге вновь ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днём составит 0…+2 градуса.