Москва, , 10:52 — REGNUM До конца 2022 года федеральные органы исполнительной власти, следуя целям национального проекта «Цифровая экономика», должны представить российскому правительству перечень решений по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики, заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики.

Искусственный интеллект Цитата из х/ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

На стратсессии обсудили более 70 успешных направлений внедрения ИИ в сельском хозяйстве, транспортной отрасли, промышленности, здравоохранении, сфере строительства и ЖКХ, варианты их масштабирования и возникающие при этом барьеры.

Вице-премьер напомнил, что в марте президент Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России. Он также отметил, что на данный момент отечественная система искусственного интеллекта находится в стадии перехода к масштабному внедрению. Основная задача сегодня — снять все барьеры, которые препятствуют широкому использованию ИИ-технологий в отраслях экономики. Одним из ключевых остаются сложности доступа разработчиков к наборам данных.

«Правительством уже запущен ряд общих мер поддержки: подготовка кадров для отрасли, поддержка профильных стартапов и шесть отобранных опорных исследовательских центров по приоритетным направлениям развития ИИ. ФОИВ необходимо подготовить перечень решений с учётом специфики каждой отрасли по снятию барьеров, сдерживающих широкомасштабное внедрение ИИ, и представить его в кабмин до конца года. Прошу профильные ведомства совместно с Минцифры, ФКУ «ГосТех» и бизнесом проработать внутриотраслевые механизмы, которые позволят наладить взаимовыгодный добровольный обмен и совместное накопление некоторых видов данных», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что приоритетные ИИ-решения должны быть включены в отраслевые стратегии цифровой трансформации и перечень проектов индустриальных центров компетенций. Кроме того, необходимо сформировать реестр рекомендованных ИИ-решений и организовать консультирование компаний, которые впервые внедряют искусственный интеллект. Похожий механизм уже есть в нацпроекте «Производительность труда». Используя этот опыт, Минэкономразвития и Минцифры совместно со «Сбером» и Национальным центром развития искусственного интеллекта должны до конца года проработать аналогичный механизм для сферы искусственного интеллекта.

«Технологии ИИ зарекомендовали себя во многих отраслях, а инструменты, предоставляемые государством, такие как федеральный проект «Искусственный интеллект», сформировали хороший задел для масштабирования ИИ-решений. Рынок искусственного интеллекта за последние три года вырос почти вдвое», — подчеркнул Максим Решетников.

По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве, на текущий момент процент внедрения ИИ-решений в отдельных отраслях доходит до 20%. Планируется, что к 2024 году этот показатель составит не менее 50%.

«Искусственный интеллект способен взять на себя многие рутинные задачи, освобождая время специалистов для других, более сложных дел. Он предоставляет возможность для творчества, а некоторые действия уже сейчас выполняет эффективнее человека. Он обеспечивает кибербезопасность для компаний — сервисы, основанные на ИИ, отслеживают необычное поведение программ, файлов, сравнивают с поведением безопасных ресурсов, блокируют подозрительную активность. Так компании защищаются от утечки данных и мошенничества», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов.

Благодаря прорабатываемым отраслевым мерам широкомасштабного внедрения ИИ на большинстве российских предприятий в разных регионах должны произойти в ближайшие годы серьёзные изменения, связанные с появлением и развитием точных систем прогнозирования сбора урожая, интеллектуальных систем планирования необходимых запчастей для технического обслуживания и ремонта промышленного оборудования, системы безопасности домов и придомовых территорий, полной автоматизацией поддержания лётной годности и технического обслуживания воздушных судов, повышением качества продукции за счёт внедрения цифровых двойников и рекомендаций по их оптимизации, биометрии и раннего распознавания опасных ситуаций с помощью компьютерного зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», обучение в области искусственного интеллекта пройдут почти сто тысяч школьников и студентов.

Уже созданы шесть специальных исследовательских центров на базе следующих образовательных и научных организаций: Сколково, ИТМО, Иннополис, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН.

Государственную поддержку получат около 1200 стартапов.

В российских вузах откроются 40 программ магистратуры и 10 программ бакалавриата по искусственному интеллекту. Более 3 000 преподавателей повысят свою квалификацию.

Главные цели проекта: популяризация технологий ИИ в России среди молодых специалистов и студентов; формирование ИТ-сообщества; создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора.

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