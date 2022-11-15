Москва, , 15:45 — REGNUM Повышение тарифов на услуги ЖКХ в России, которое произойдёт с 1 декабря 2022 года внеплановое, но ожидаемое, традиционно оно происходит 1 июля, но в этом году в связи с нестабильной экономической ситуацией связанной с обострением санкционного противостояния оно было сдвинуто, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как и в прошлые годы рост тарифов произойдет на размер прошлогодней инфляции с небольшой премией, если инфляция в 2021 году составила 8,4%, то рост тарифов произойдет на 9%.

Очевидно, что тарифы ЖКХ продолжат расти и в 2023 году, однако, очевидно, что в условиях ускорения роста цен в текущем году до 12-13% скорее всего рост коммунальных платежей в следующем году будет происходить с дисконтом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ на 9% проведет индексацию тарифов на услуги ЖКХ 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года.

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