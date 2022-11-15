Москва, 15 ноября 2022, 15:45 — REGNUM Повышение тарифов на услуги ЖКХ в России, которое произойдёт с 1 декабря 2022 года внеплановое, но ожидаемое, традиционно оно происходит 1 июля, но в этом году в связи с нестабильной экономической ситуацией связанной с обострением санкционного противостояния оно было сдвинуто, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ на 9% проведет индексацию тарифов на услуги ЖКХ 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023 года.
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