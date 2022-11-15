Москва, 15 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами России и Белоруссии об изменении условий отдельных российско-белорусских соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

В начале 2022 года белорусская сторона обратилась к России с просьбой о рефинансировании или реструктуризации задолженности 2022 года в связи с непростой финансовой ситуацией, и 14 марта 2022 года было подписано соглашение, которое вносит ряд изменений в соглашения двух стран.

Предполагается перенос платежей и погашение обслуживания задолженности по всем госкредитам срочным с марта 2022 года по апрель 2023 года в общей сумме 1,4 млрд долларов США, эти платежи переносятся на период с 2028 по 2033 годы, сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов.

Еще одно изменение связано с изменением процентной ставки с плавающей и привязанной к стоимости российского государственного долга на фиксированную в размере 12% годовых.

Кроме того, начисление процентов на сумму отсроченных платежей также фиксируется, отметил представитель правительства России.