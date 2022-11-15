* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 ноября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввело новые ограничения в отношении афганских женщин. Ограничения, направленные на полное исключения из общества и лишение их доступа к образованию, вызывают ещё большую озабоченность, чем раньше. Об этом сообщается в обзоре агентства «Шафакна».

DVIDSHUB Афганские женщины

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно издали приказы, запрещающие женщинам посещать парки развлечений, общественные бани, рестораны, спортивные залы и стадионы. Эти ограничения были введены министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока; женщин предупредили, что если они не подчинятся этим ограничениям, к ним будут приняты строгие меры.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что, если женщины не будут носить предписанный ими хиджаб, мужчины в их семьях будут заключены в тюрьму.

Новые приказы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются продолжением ограничений, ранее введённых в отношении афганских женщин и регламентирующих их присутствие в общественных местах.

Политика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает у многих опасения за судьбу и будущее женщин Афганистана.

Попытки полностью исключить женщин из жизни общества

С момента захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят «антифеминистскую» политику, и женоненавистничество стало одной из характерных черт их правления.

Организация Объединённых Наций в своём отчёте о ситуации с правами человека при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявила, что группировка пытается полностью исключить женщин из жизни общества. С такими же заявлениями выступают и активисты борьбы за права женщин.

Политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к женщинам Афганистана ― это та же политика, которую они проводили по отношению к ним в предыдущий период своего правления в Афганистане, когда они полностью исключили женщин из жизни общества.

Активисты борьбы за права женщин говорят, что на этот раз из-за политического давления «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит политику выдавливания женщин из жизни общества медленно и постепенно.

Согласно статистике, предоставленной борцами за права женщин, за год с небольшим талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали более 40 документов, ограничивающих права и свободы женщин.

В последние месяцы ряд женщин на заседаниях ООН требовали признать политику радикалов в отношении афганских женщин «гендерным апартеидом».

Однако Организация Объединённых Наций и другие правозащитные учреждения не предприняли никаких действий для осуждения политики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин, и их реакция ограничивалась пустыми заявлениями и речами.

Перманентное исключение женщин из сферы образования

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Различные источники в Кабульском университете подтвердили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерены закрыть двери университетов для девушек после окончания текущего учебного года. Министерство высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не подтвердило и не опровергло это сообщение, но говорят, что это решение было озвучено официальным лицом министерства во время встречи в Кабульском университете.

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на несколько месяцев закрыли университеты страны, и, когда они открылись, обучение в них было разделено по гендерному признаку.

Также талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек старше шестого класса, и им уже более года отказывают в доступе к образованию.

На фоне ожиданий об открытии школ для девочек, известие о блокировании университетов для девушек усилило общее беспокойство. Публикация этой новости показывает, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается навсегда лишить афганских девочек и женщин образования.

Лишение женщин и девочек доступа к образованию и участию в жизни общества будет иметь тяжёлые последствия для будущего Афганистана, отмечает издание. Политика гендерного апартеида и женоненавистничества группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наряду с политикой этнической, языковой и религиозной дискриминации на долгие годы ввергнет Афганистан в пучину упадка и отсталости и сделает будущее страны ещё более мрачным, чем когда-либо.