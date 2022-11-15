Москва, 15 ноября 2022, 15:43 — REGNUM Российский нападающий Артём Дзюба заявил, что ушёл из турецкого клуба «Адана Демирспор», поскольку не хочет сидеть на скамейке запасных. Об этом 15 ноября он написал в соцсетях.
По его словам, президент клуба пошёл ему навстречу, поэтому они разошлись «в добром, мирном ключе».
«Я ушёл, это было взвешенное решение, так как мне уже не 18 лет. Сидеть и смотреть матчи было бы не совсем правильно для меня», — написал Дзюба.
Напомним, в августе 2022 года Дзюба стал игроком «Адана Демирспор», однако уже в начале ноября объявил об уходе из клуба. Он сыграл в пяти матчах и забил один гол.
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