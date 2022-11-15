Москва, , 15:43 — REGNUM Киевские пособники нацистов времен Второй мировой войны и их последователи не хотят признаваться в трусости и прикрывают свое предательство национальными интересами, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами — это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства», — заявил глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Он выразил мнение, что в этом «в значительной степени и истоки бандеровского процесса».