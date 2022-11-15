Путин: бандеровцы пытались прикрыть трусость псевдонациональными интересами
Москва, 15 ноября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Киевские пособники нацистов времен Второй мировой войны и их последователи не хотят признаваться в трусости и прикрывают свое предательство национальными интересами, заявил 15 ноября президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе. А вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами — это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства», — заявил глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».
Он выразил мнение, что в этом «в значительной степени и истоки бандеровского процесса».