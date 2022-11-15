Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Ряд оппозиционных партий Грузии отказываются сотрудничать с властями страны даже для продвижения по пути евроинтеграции. Об этом 15 ноября заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели в Тбилиси.

Гарибашвили отметил, что грузинское правительство в течение недели после получения от Брюсселя рекомендаций для присуждения Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС представило план. Но в оппозиции отказались работать над реформами. Это также препятствует «деполяризации» в обществе, которое добивается в республике Евросоюз, добавил он.

«Господин комиссар, к сожалению, в процесс вовлечены не все акторы — не задействована оппозиция, — сказал Гарибашвили. — Мы чётко им разъяснили, что нужно, чтобы выполнить главную, первую рекомендацию рекомендаций, а именно деполяризацию».

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что правительство открыто для сотрудничества с оппозицией и неправительственными организациями.

Напомним, Евросовет вместо присуждения ожидаемого в Грузии статуса кандидата в ЕС объявил, что признаёт её «европейскую перспективу», и потребовал сначала выполнить 12 условий. В том числе требуется добиться «деполяризации» между властями и оппозицией, которая годами проводит акции протеста или бойкотирует работу в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссар Вархели оценил продвижение Грузии на пути евроинтеграции