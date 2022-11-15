Новосибирск, , 15:58 — REGNUM Новосибирский оперативный штаб Общественной палаты по оказанию помощи беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик отправил военнослужащим реактивной артиллерийской батареи третьего армейского корпуса Западного военного округа гуманитарный груз. Его доставят на позиции новосибирцев, принимающих участие в спецоперации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы помогаем ребятам из Новосибирской области, которые находятся в зоне спецоперации, − отметила куратор проекта, председатель комиссии Общественной палаты области по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ирина Фёдорова. — Трогательные письма написали школьники. Мы уложили их в вещи, чтобы это было для наших бойцов приятным сюрпризом».

По данным правительства региона, общий вес груза — около 12 тонн. В его составе 100 килограммов мёда, медикаменты, тёплая одежда, нательное бельё, средства личной гигиены, продукты быстрого приготовления, две модульные бани, рации и тепловизор.