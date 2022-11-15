Луганск, , 15:43 — REGNUM Луганская Народная Республика готова продолжать обмен пленными с Киевом. Однако киевский режим игнорирует все предложения, поступающие от ЛНР. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

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«ЛНР готова продолжать обмены пленными. Однако [киевская] сторона весьма неохотно идёт на контакт и продолжает удерживать наших военнослужащих в плену, игнорируя предложения по скорейшему обмену. Мы заинтересованы, чтобы все наши бойцы скорее вернулись домой, чего, увы, не скажешь о [Киеве]», — цитирует Сердюкову «Луганский информационный центр».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе выступления в онлайн-формате на саммите G20 заявил о необходимости провести обмен пленными по формуле «всех на всех».