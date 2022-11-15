Севастополь, , 15:41 — REGNUM Спортсмен из Севастополя стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо, сообщил 15 ноября в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Севастополец завоевал «бронзу» чемпионата мира по самбо Телеграм-канал Михаила Развожаева

«В составе сборной России выступил тяжеловес Антон Брачев. По результатам поединков севастополец стал бронзовым призёром чемпионата мира по самбо в весовой категории свыше 98 кг и поднялся на третью ступень пьедестала», — сообщил Михаил Развожаев.

«Поздравляю Антона Брачева и его тренера Вячеслава Амелина!» — добавил глава региона.

Губернатор сообщил, что в первом поединке состязаний севастопольский спортсмен получил травму колена, несмотря на это продолжил выступление и одержал победы над представителями Марокко и Румынии, однако уступил монгольскому самбисту.

Поединки в рамках чемпионата мира по самбо состоялись 11,12 и 13 ноября в Киргизии, за победу боролись спортсмены из 52 стран.