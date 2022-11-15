Севастополец завоевал «бронзу» чемпионата мира по самбо

Севастополь, 15 ноября 2022, 15:41 — REGNUM Спортсмен из Севастополя стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо, сообщил 15 ноября в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор сообщил, что в первом поединке состязаний севастопольский спортсмен получил травму колена, несмотря на это продолжил выступление и одержал победы над представителями Марокко и Румынии, однако уступил монгольскому самбисту.
Поединки в рамках чемпионата мира по самбо состоялись 11,12 и 13 ноября в Киргизии, за победу боролись спортсмены из 52 стран.