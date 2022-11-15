Колпино, Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM В Петербурге заместителю директора коммерческой структуры предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ на газопроводе, в результате аварии на котором были повреждены более ста припаркованных автомобилей в Колпинском районе, сообщили 15 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Последствия происшествия на газопроводе в Колпино. Цитата группы («ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авария произошла поздним вечером 31 октября в ходе испытаний сжатым воздухом реконструируемого газопровода высокого давления. Из-за ЧП недалеко от ЖК «Новое Колпино» по улице Севастьянова, 24, образовалась воронка, а куски земли и камней повредили 110 припаркованных автомобилей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

«В совершении данного преступления предъявлено обвинение 32-летнему заместителю генерального директора одной из коммерческих структур, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый 31 октября 2022 года нарушил требования охраны труда и правил безопасности при ведении строительно-монтажных работ, что повлекло разгерметизацию заглушки участка ремонтируемой трубы и утечку газа под давлением.

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