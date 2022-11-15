Киев, 15 ноября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в Киеве 15 ноября, сообщили местные СМИ.

Тревога

Данные о воздушной тревоге в столице бывш. УССР отмечены на онлайн-карте, опубликованной минцифры киевского режима. Информации об ударах пока нет, однако журналисты подконтрольных противнику СМИ рассказывают о пуске ракет Х-101 по территории бывш. УССР с самолётов Ту-95.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Киеве и семи регионах б. УССР проходят плановые отключения электроэнергии.