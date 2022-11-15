Чебоксары, , 15:36 — REGNUM Два электротехнических завода в Донецкой Народной Республике (ДНР), над которыми взяла шефство Чувашия, войдут в электротехнический кластер республики. Это позволит претендовать на различные меры поддержки кластеров в России, сообщил в телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Донецкий и Торезский электротехнические заводы в ДНР до конца 2022 года планируется включить в электротехнический кластер Чувашии. Данный вопрос поднят на встрече в Чебоксарах с донецкой делегацией. Перспективность вхождения заводов в чувашский кластер подтвердил первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов.

Власти поясняют, что вхождение в кластер даёт возможность претендовать на федеральные меры государственной поддержки кластеров. Это также «даст широкие возможности вхождения на рынок» России, уверен глава минпромэнерго Чувашии Александр Кондратьев.

В настоящее время стороны определяют комплекс и объём производства электротехнического оборудования, которое будет выпускаться на заводах в ДНР. Также в Чувашии проходят обучение донецкие специалисты: их учат производству блочно-модульных подстанций 35 кВ.

«Два наших завода вывезли практически весь свой персонал в Чувашию, для того чтобы обучиться работе на тех станках по заказам, которые поступают сюда. Чувашия не только помогает выстроить производственные цепочки, но и обеспечивает донецкие заводы первыми заказами на недавно освоенное оборудование», — сообщил Рустам Мингазов.

По данным чиновников, первую подстанцию пустят под напряжение в Мариуполе в ноябре.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами, начав в июне работу по восстановлению разрушенной системы энергоснабжения в ДНР. На местных заводах при помощи чувашских специалистов налаживается производства подстанций для энергоснабжения территорий. Заявлялось, что на первом этапе реализации проекта будет создано около 200 рабочих мест, а выручка предприятий может составить не менее 500 млн рублей.

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