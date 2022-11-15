Москва, 15 ноября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Негативную оценку резолюции Генассамблеи ООН о российских «репарациях» Киеву дали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в ходе встречи на полях саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба МИД РФ.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Ван И

Отмечайся, что в ходе встречи глава китайского МИД проинформировал своего коллегу из России о результатах прошедшей встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом.

«Стороны разделили негативную оценку принятой с подачи США и их западных союзников резолюции Генассамблеи ООН относительно конфискации российских активов под предлогом неких компенсаций [Киеву]. Итоги голосования на деле свидетельствуют о широком неприятии в мире этой западной выходки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим способен на провокационные действия в отношении «зерновой сделки», и это понимают Турция и страны Запада.