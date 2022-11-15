15 ноября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главка ВСУ Валерия Залужного о том, что боевики ВСУ не примут «никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений», если российская сторона не оставит «все захваченные территории».

Оксана Переможенко, , 19:42 — REGNUM Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о состоявшихся телефонных переговорах с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, заявив, что боевики ВСУ не примут «никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений», если российская сторона не оставит «все захваченные территории». Об этом представитель киевского режима написал в своем телеграм-канале.

Одной левой! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление Залужного обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на разногласия между Зеленским и Залужным. Иные отметили, что киевский режим зависит от Штатов и ЕС, которые финансируют и вооружают Киев и киевский режим, и будет делать то, что скажут «хозяева». Другие считают, что никаких переговоров Москвы с представителями киевского режима быть и не может. Встречались и те, кто добавил, что Залужному, видимо, выгодны военные действия, он на них зарабатывает.

«Хм, то есть там даже такие решения не Зеленский принимает, а ВСУ», — задумался ISM.

«Это уже попахивает новым государственным переворотом на [территории бывш. УССР]», — задумался Денис.

«Похоже, что кураторы у них разные. У кровавого клоуна — США, а у Залужного — британцы. США, в принципе, уже не против на тормозах спустить этот конфликт. И опять его сделать тлеющим, до поры до времени. А вот британцы не всех целей достигли», — отметил один из участников обсуждения.

«Зеленский уже давно сам собой не руководит», — добавила Nadezda.

«Как хозяин прикажет, так и делать будут», — пишет Татьяна.

«А нам тоже не нужны эти переговоры, хватит минских и стамбульских», — отметил Николай.

«Я за, никаких переговоров с нацистами», — прокомментировал Андрей.

«Завтра скажет: вы меня неправильно поняли…» — комментирует Юлия.

«Если поставок вооружения не будет, чем будет воевать?» — поинтересовалась Irina.

«Кто [киевский режим] будет спрашивать? Воюет за счет Европы, США, как они решат, так и будет», — отметила Елена.

«Собственно, я с ним в чём-то согласна. Никаких переговоров с [представителями киевского режима]», — пишет Kasmi.

«Деньги-то текут в карманы Залужного, с чего ему еще свои хотелки обеспечивать? Сам-то не воюет, жрет и спит, пока его братья гибнут», — добавил N. B.

Валерий Залужный Mil. gov. ua

«Видимо, пока военные действия, ему хорошо капает», — согласился Сергей Т.

«Значит, до последнего [жителя б. УССР]», — с сарказмом написал Serbia Russia.

«Мы согласны. Никаких договорённостей с [киевскими] террористами», — добавила Ирина З.

«Не тебе решать, раб! Как хозяин скажет, так и будет!» — не без сарказма добавила Наталья Л.

«Хоть в чём-то согласен с Залужным. Согласен в том, что никаких переговоров и договоров мы не примем, но захваченные территории должны покинуть киевские вооруженные формирования!» — написал Yuri Z.

«Меня умиляет уже эта наглость. Собирать по сусекам оружие по всему миру и права качать. Кто вас спрашивать будет?» — отреагировала Ирина.

«Грызня между Зелей и Залужным продолжается. Кто кого скинет?..» — задалась вопросом «Белая Лилия».

«Западные партнёры тебя уговорят, Залужный, не пыжься сильно, лопнешь. Уговаривать они быстро умеют, кран с оружием и финансами прикроют, и всё», — отметила Elena O.

«Что вашингтонский обком скажет, то и сделают», — комментирует Юрий Николаевич.

«В себя поверили…» — смеется Рома.

«Замечательно! Мы тоже против!» — подытожила Tamara.