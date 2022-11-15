Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий получение военных пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента правительством России во исполнения постановления Конституционного суда РФ.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предусматривается часть первую статьи закона, которая допускает выплату пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно, в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за ее получением, изложить в новой редакции, согласно которой сумма пенсии, не полученная пенсионером и членами его семьи из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено.

Законопроект будет способствовать более эффективной реализации и защите пенсионных граждан, уволенных с военной службы, отметила в ходе дискуссии замглавы Минобороны Татьяна Швецова.

Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей.