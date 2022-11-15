Москва, 15 ноября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий получение военных пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента правительством России во исполнения постановления Конституционного суда РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается часть первую статьи закона, которая допускает выплату пенсионеру начисленной суммы пенсии, не полученной им своевременно, в размере, не превышающем сумму, исчисленную за три года, предшествующие обращению пенсионера в пенсионный орган за ее получением, изложить в новой редакции, согласно которой сумма пенсии, не полученная пенсионером и членами его семьи из-за прекращения ее выплаты, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком, если пенсионными органами не выявлены предусмотренные законом обстоятельства, в силу которых право на пенсию было утрачено.

Законопроект будет способствовать более эффективной реализации и защите пенсионных граждан, уволенных с военной службы, отметила в ходе дискуссии замглавы Минобороны Татьяна Швецова.

Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей.