Самара, , 15:36 — REGNUM 16 объектов социальной сферы намерены ввести в эксплуатацию в 2022 году в Самарской области. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

В школе vettie vette

По словам министра строительства Самарской области Николая Плаксина, шесть объектов социальной сферы уже введены в эксплуатацию в регионе. Это школа в городе Самаре на 5 Просеке, один детский сад в городе Тольятти и два детсада в городе Самаре, физкультурно-оздоровительный комплекс «Певческое поле» в городе Тольятти и коллектор дождевой канализации «Орлов овраг (первый этап).

Отмечается, что реализация десяти объектов продолжается, при этом семь из них строятся в рамках национальных проектов. В области заканчивается возведение автотрассы по ул. Алексея Росовского в жилом районе «Волгарь». Готовность данного объекта составляет 99%, ввести объект планируется в начале декабря текущего года, рабочим осталось выполнить переустройство линии электропередач.

Сообщается, что в регионе полностью построена автотрасса в селе Лопатино муниципального района Волжский, седьмая очередь, третий этап. Готовность данного объекта составляет 100%, ввести данный объект в эксплуатацию планируется до конца ноября.

Отмечается, что почти на 75% возведена лыжероллерная трасса «Чайка» в муниципальном районе Волжский. Ввод этого объекта планируется в середине декабря.

«Осталось не так много времени — буквально полтора месяца — для того, чтобы подобрать все «хвосты». У нас их немного», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Он также отметил, что по некоторым объектам есть вопросы.

«Это, например, ФОК в Смышляевке, где наблюдается отставание от графика производства работ. Этот спортивный комплекс мы строим «под ключ», строим чуть больше года, но я рассчитываю, что до конца года он будет введен в эксплуатацию. И в этом достаточно большом микрорайоне появится первый полноценный спортивный объект», — заявил он.