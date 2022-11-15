Москва, 15 ноября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме продолжает находиться в числе кандидатов в сборную России по футболу. Об этом 15 ноября заявил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гильерме Маринато

«Всё осталось так же, как и было. Гильерме остается кандидатом в сборную», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что разговаривал с Гильерме о том, что ему надо менять программу подготовки к тренировкам и готовить мышцы по-другому.

Ранее 36-летний Гильерме получил икроножную травму на тренировке, а 29 октября в матче с ЦСКА усугубил её.