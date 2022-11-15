Астана, , 15:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 ноября в ходе визита в Алма-Ату принял участие в церемонии запуска строительства мультибрендового автомобильного завода. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев akorda.kz

Отмечается, что президенту показали макет будущего завода. Запустить производство планируется в конце 2024 года.

«Это очень нужный для нашей страны проект, — сказал Токаев. — В этом году во время визита председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект».

Сообщается, что планируемая производственная мощность завода — 90 тыс. автомобилей в год. На нём будет работать 200 человек. Инвестиции в производство составят 100 млрд тенге (около $216 млн).