Москва, , 15:33 — REGNUM Приветствие участникам XVI Международного форума и выставки «Транспорт России» направил президент Владимир Путин. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства отметил, что такие традиционные встречи — всегда большое, значимое событие в деловом календаре. Это мероприятия с насыщенной повесткой и творческой атмосферой, их участники готовы к серьёзному, обстоятельному диалогу.

«И конечно, форум имеет особое значение для тружеников отечественного транспортного комплекса, определяет основной вектор развития отрасли», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что организационный уровень мероприятий будет достойным, форум и выставка дадут старт новым и перспективным проектам.

«Транспортная неделя» стартовала в Гостином дворе в Москве 14 ноября. Она завершится 19 ноября. Трёхдневный форум «Транспорт России» — её ключевое событие.

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