Донецк, , 15:42 — REGNUM В посёлке Донецкой Народной Республике открыли мемориальную доску в честь заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом в своём телеграм-канале 15 ноября сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В ДНР открыли мемориальную доску Стремоусову телеграм-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина

Память погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова увековечили в Новолуганской школе, где он учился с 1983 года по 1992 год. Учебное заведение находится в Артёмовском районе ДНР.

«Реализация начинаний ушедших соратников и наша память делают их бессмертными», — написал Пушилин.

ИА REGNUM сообщало, что Кирилл Стремоусов погиб в результате дорожной аварии в Херсонской области 9 ноября. 11 ноября он был похоронен в Симферополе.

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