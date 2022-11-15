Пермь, , 15:31 — REGNUM Уголовное дело против бывшего главы УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова начали рассматривать в суде. Неожиданно гособвинение заявило ходатайство об аресте экс-главного судебного пристава региона, сообщает 15 ноября портал properm.ru.

Представитель прокуратуры просил приобщить к делу оперативные материалы УФСБ, которые могут свидетельствовать о том, что фигурант якобы нарушил избранную для него меру пресечения — запрет определенных действий. Телефонные разговоры Кожевникова прослушивались. В разговоре с неким Андреем из Тамбова Игорь Кожевников признался, что сбежит на территорию б. УССР, если его «будут сажать».

Суд Kurse.ru

В суде экс-главный пристав заявил, что разговаривал на эмоциях. В реальности же у него нет ни денег, ни желания уезжать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Игоря Кожевникова задержали в июле 2019 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и особо крупном мошенничестве.

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