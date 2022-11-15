Москва, 15 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала протокол №2 о внесении изменений к соглашению между правительствами России и Белоруссии о предоставлении Белоруссии государственного финансового кредита, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документом по просьбе белорусской стороны общий лимит использования кредита увеличен на 25 млн долларов США, сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов.

Кроме того, корректируется формула расчета ежемесячного транша кредита.

Одновременно меняются процентные ставки по предоставленному кредиту с плавающих, привязанных к стоимости облигаций федерального займа, на фиксированную в 12% годовых, отметил представитель правительства России.