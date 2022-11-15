Тегеран, , 15:24 — REGNUM Специальный представитель Ирана по Афганистану Хасан Каземи Коми сообщил, что встретился с послом России в Тегеране Алексеем Дедовым. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Дипломат написал в «Твиттере», что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества и общие проблемы, в том числе «терроризм и его сторонники в Афганистане».

Коми подчеркнул, что «дестабилизирующая» тенденция заключается в попытках продолжить кризис в Афганистане с использованием различных инструментов, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Спецпредставитель Исламской Республики добавил, что «Иран и Россия имеют общую решимость положить конец афганскому кризису».