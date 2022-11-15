Новая Каховка, Херсонская область, 15 ноября 2022, 15:23 — REGNUM Бригады коммунальных служб продолжают работу в Новой Каховке и других населённых пунктах городского округа, несмотря на обстрела. Также продолжается работа телеграм-канала администрации Новой Каховки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 15 ноября.
В администрации уточнили, что с 11 ноября Новая Каховка оказалась под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной артиллерии и миномётов ВСУ. Город покинули тысячи жителей, также передислоцированы и сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений.
В результате обстрелов в городе были повреждены оптико-волоконные линии, в городе отключился интернет и мобильная связь.
Власти города призвали жителей не верить дезинформации, которую распространяют сторонники киевского режима.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим объявил о якобы вхождении ВСУ в Новую Каховку, данную информацию опровергли власти Херсонской области.