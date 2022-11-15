Новая Каховка, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Бригады коммунальных служб продолжают работу в Новой Каховке и других населённых пунктах городского округа, несмотря на обстрела. Также продолжается работа телеграм-канала администрации Новой Каховки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 15 ноября.

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В администрации уточнили, что с 11 ноября Новая Каховка оказалась под непосредственным огневым воздействием крупнокалиберной артиллерии и миномётов ВСУ. Город покинули тысячи жителей, также передислоцированы и сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений.

«Но это не значит, что Новая Каховка, Таврийск и все другие населённые пункты оказались брошенными. В дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, которые обеспечивают функционирование систем энерго- и водоснабжения. Работники социальных служб вместе с волонтёрами обеспечивают наборами из продуктов питания одиноких и маломобильных пожилых людей», — уточнили в администрации.

В результате обстрелов в городе были повреждены оптико-волоконные линии, в городе отключился интернет и мобильная связь.

«В этих условиях работа админов нашего канала стала трудной в вопросах передачи информации о жизни города. Но мы эти проблемы решили! И работа канала продолжается!» — сообщили в пресс-службе.

Власти города призвали жителей не верить дезинформации, которую распространяют сторонники киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский режим объявил о якобы вхождении ВСУ в Новую Каховку, данную информацию опровергли власти Херсонской области.