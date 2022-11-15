Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Грузия продела большую работу на пути евроинтеграции, но многое ещё предстоит сделать. Об этом 15 ноября заявил на брифинге в Тбилиси еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства ЕС Оливера Вархели.

Оливер Вархели European Parliament

«Нам придётся много работать, чтобы антикоррупционное агентство было полностью независимым, нужен закон «О деолигархизации». Я понимаю, что работа в этом направлении начата и, конечно, нужны шаги по усилению борьбы с организованной преступностью», — сказал Вархели.

Он подчеркнул, что от того, насколько быстро Грузия выполнит требования Брюсселя, зависит, когда жители республики получат «выгоды» от статуса кандидата на вхождение в ЕС.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией и провести ряд реформ, в числе принять закон «О деолигархизации».

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