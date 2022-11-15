Джакарта, 15 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит контактировать с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 15 ноября в ходе своего выступления на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индонезии, которое транслировал телеканал «Эн-тэ-фау».

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Перед войной я долго с ним (президентом России) говорил в Москве, после этого я с определёнными перерывами говорил с ним по телефону, и я продолжу это делать», — сказал он.

В то же время Шольц указал, что он также считает важным продолжать контактировать с главой режима Киева В. Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга предложила делить останки советских солдат в захоронениях на территории Германии по национальному признаку, в частности — на русских и тех, кто родился на территории б. УССР.