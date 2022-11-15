Москва, 15 ноября, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 ноября проведет по видеосвязи очередное совещание с членами правительства, сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Шестнадцатого ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации в режиме видео-конференц-связи», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение совершенствования процедуры внесудебного банкротства граждан. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников.