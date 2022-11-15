Бухарест, , 15:20 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Румынии (DIICOT) и пограничной полиции страны задержали в уезде Яссы на румынско-молдавской границе партию контрабандных сигарет на общую сумму $1,2 млн. Об этом 15 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Граница (сс) CWitte

По некоторым данным, соответствующий товар был спрятан в грузовом автомобиле, следовавшем из Молдавии в Австрию. При этом водитель транспортного средства, имеющий двойное гражданство Молдавии и Румынии, не смог объяснить происхождение груза.

Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по борьбе с незаконной иммиграцией и несанкционированным перемещением товара через государственную границу.