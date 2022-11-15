Москва, 15 ноября 2022, 15:17 — REGNUM На саммите G20 в Индонезии были подняты вопросы продовольственной безопасности, напряженности на Тайване, а также цифровой трансформации, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия достойно представлена на саммите Группы двадцати (G20), на должном уровне, заявил 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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