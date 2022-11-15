15 ноября 2022 | Время чтения 13 мин

Девятый месяц продолжается специальная операция России на территории бывшей УССР, ставшая финалом нашего тридцатилетнего отступления по всем мыслимым фронтам в угоду надежде на вступление в «золотой миллиард». Где, как выяснилось, нам уже было уготовано тёплое место у печки — правда, в качестве поленницы дров. Так же, как и бывшим УССР, ПНР и странам советской Прибалтики, на что недвусмысленно указывает анализ дел сугубо денежных.

Андрей Сафонов, , 18:02 — REGNUM Прежде чем приступить к анализу последствий происходящего, доступных публике как посредством СМИ, так и лично ею наблюдаемых вокруг мест своего обитания, следует напомнить друг другу о том, что в период боевых действий, как их ни называй, к любой информации нужно относиться как к элементу ведения войны. В этой связи уместно вспомнить два афоризма из списка «законов Мерфи», известных как принципы Тодда. Первый из которых гласит: «Что бы вам ни говорили, всей правды никогда не говорят«, ведь рассказавший «всю правду» военачальник, а тем более — верховный политик, автоматически становится источником противника, со всеми вытекающими тяжкими последствиями для всех, кроме противника, которому от того — лишь польза. Потому ограничимся лишь финансовой сферой, на первый «гражданский» взгляд — бесконечно от войны далёкой, но без которой последняя невозможна в принципе. О чём напоминает второй принцип Тодда: «О чем бы ни говорили, всегда говорят о деньгах«. И верно: движение денег, особенно в количествах, соответствующих масштабу происходящего ныне в центре Европы, скрыть более чем сложно, как и последствия такого движения.

Пояс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Европа стремительно регрессирует, и неясно, чем все закончится. Вопрос в том, почему так происходит? В кои-то веки ответ простой: всё из-за конфликта на [территории бывш. УССР]. Огромный процент энергоносителей поступает в Европу из России. Но импорт оттуда запретили в надежде наказать Владимира Путина. И что в результате? Российский рубль куда сильнее, чем год назад, а европейская экономика рушится. Европейцы значительно обеднели с момента начала… конфликта», — заявил на медиаресурсе Fox News американский журналист Такер Карлсон 27 октября.

Помимо американского журналиста, известного своими консервативными взглядами, схожую точку зрения выразил его, казалось бы, антагонист либеральной ориентации — правда, по-своему. По сообщению ТАСС, Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России, о чём 14 ноября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Отвечая на вопрос, пишет ТАСС, почему «европейские институты» не реагируют на предложения прибалтийских стран ЕС о новых санкциях против России, Боррель сказал: »Европейские институты — это я. Мы реагируем, мы следуем процедуре…». По словам Борреля, события в зоне боевых действий на [территории бывш. УССР] «подтверждают, что стратегия оказания [киевскому режиму] широкой военной помощи правильная и должна продолжаться«.

Упомянутая «широкая военная помощь [киевскому режиму]» впечатляет как общей суммой, так и началом её предоставления. По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января с. г. (то есть за месяц до начала СВО. — А. С.) по 3 октября киевский режим получил €41,3 млрд, что в 7,6 раза больше, чем военный бюджет в 2022 году. И соответствует 86% военного бюджета России на текущий год. На эти данные в своей публикации ссылается Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), дополнивший их и своими расчётами — о долях помощи в военном бюджете страны-донора. Сводная таблица данных упомянутых выше исследовательских центров исполнена автором и приведена ниже для наглядности восприятия проблемы в целом.

Таблица 1.

Страна-донор Всего, млрд евро Военная помощь, млрд евро Доля военной помощи в общей сумме помощи, % Доля помощи в военном бюджете страны-донора, % США 52,311 27,645 53 3,6 Учреждения ЕС 16,243 2,500 15 нет данных Великобритания 6,650 3,740 56 6,7 Германия 3,300 1,200 36 2,4 Канада 3,038 0,931 31 4,1 Польша 2,943 1,823 62 15,0 Норвегия 1,389 0,319 23 4,4 Франция 1,145 0,216 19 0,5 Италия 0,692 0,150 22 0,5 Япония 0,613 0,000 0 0 Австрия 0,560 0,004 7 0,1 Нидерланды 0,547 0,171 31 1,4 Швеция 0,508 0,274 54 4,3 Дания 0,387 0,300 78 6,2 Чехия 0,391 0,282 72 9,4 Испания 0,348 0,056 16 0,4 Латвия 0,314 0,298 95 41,0 Австралия 0,300 0,246 82 0,9 Эстония 0,263 0,258 98 37,0 Португалия 0,262 0,011 4 0,3 Литва 0,244 0,187 77 16,7 Бельгия 0,213 0,096 45 1,9 Словакия 0,217 0,212 98 9,9 Финляндия 0,157 0,029 18 0,8 Греция 0,161 0,161 100 3,3 Швейцария 0,104 0,000 0 0 Южная Корея 0,096 0,004 4 менее 0,01%* Ирландия 0,068 0,000 0 0 Люксембург 0,054 0,050 93 11,9 Венгрия 0,046 0,000 0 0 Турция 0,042 0,042 100 0,2* Словения 0,052 0,050 96 8,5 Хорватия 0,023 0,016 70 2,0 Новая Зеландия 0,016 0,014 88 0,3 Тайвань 0,013 0,000 0 0 Румыния 0,010 0,003 33 0,1 Болгария 0,005 0,004 80 0,4 Кипр 0,003 0,000 0 0 Китай 0,002 0,000 0 0 Индия 0,002 0,000 0 0 Мальта 0,001 0,000 0 0 Всего 93,732 41,291 44

Помощь, оказанная киевскому режиму с 24 января по 3 октября 2022 года, по данным Кильского института мировой экономики и Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

* Доли помощи киевскому режиму в военных бюджетах по Южной Корее и Турции рассчитаны на основании данных из иных официальных источников.

Как видим, лидерами военной помощи бывшей УССР, исчисленной в долях их же оборонного бюджета, являются страны Прибалтики и Польша, формирующие восточную границу блока НАТО. Они же, как видно из сводной диаграммы, приведенной ниже, и наиболее пострадали от инфляции, в два раза превышающей среднеевропейскую.

Зависимость инфляции в четвёрке стран, лидирующих по военной помощи от пожертвованной доли военного бюджета, по данным Евростата и Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Из этого следует очень неутешительный и совсем неэкономический вывод, но об этом чуть позже.

При этом, по данным портала «Эксперт», инфляция в 19 странах ЕС, пользующихся единой валютой — евро, достигла в октябре, по данным Eurostat, рекордных 10,7%, что, правда, в два раза ниже, чем в бывших республиках советской Прибалтики и в полтора раза ниже польской.

Таблица 2.

Страна ЕС на октябрь 2022 г.* на октябрь 2021 г. Рост за год, во сколько раз Эстония 22,4 6,8 3,3 Литва 22,0 8,2 2,7 Латвия 21,8 6,0 3,6 Нидерланды 16,8 3,7 4,5 Словакия 14,5 4,4 3,3 Италия 12,8 3,2 4,0 Германия 11,6 4,6 2,5 Австрия 11,5 3,8 3,0 Португалия 10,6 1,8 5,9 Словения 10,3 3,5 2,9 Греция 9,8 2,8 3,5 Люксембург 8,8 5,3 1,7 Кипр 8,6 4,4 2,0 Финляндия 8,3 2,8 3,0 Мальта 7,5 1,4 5,4 Испания 7,3 5,4 1,4 Франция 7,1 3,2 2,2

Уровень инфляции (%) в зоне «евро», измеренный по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP).

Инфляция же в Польше по данным на 31 октября побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.

13 октября в США вышла статистика по потребительским ценам за сентябрь. Основная инфляция (CPI) в годовом выражении снизилась с 8,3 до 8,2%. Это ниже июньского пика (9,1%), но выше ожиданий (8,1%). И в 1,3 раза выше ноябрьской прошлого года потребительской инфляции в 6,2% (для сравнения — см. таблицу). То есть в данных Евростата по еврозоне США заняли бы весьма уютное четвёртое место в конце инфляционного антирейтинга.

В России же, «назначенной» врагом всех перечисленных выше «цивилизованных» стран, инфляция в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». То есть в приведенном выше «рейтинге» мы бы заняли место немного выше Германии (11,6%), но ниже Италии (12,8%). К слову, инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе индекса потребительских цен на товары и услуги.

И, наконец, было бы совсем некорректным не упомянуть о месте в инфляционном рейтинге главного «виновника торжества» — [бывшую УССР], хотя внушающих доверие данных по той территории не существует. Сошлёмся на коллег: 15 ноября ТАСС сообщил о том, что инфляция на территории [бывшей УССР] по итогам 2022 года составит около 30%. Прогноз принадлежит заместителю главы Нацбанка [бывшей УССР] Сергею Николайчуку. По его словам, ранее в возглавляемой им кредитно-финансовой организации ожидали, что инфляция в этом году будет чуть выше 20%, то есть такая же, как во вступивших на край финансовой пропасти бывших республиках советской Прибалтики и стремящейся в финансовых достижениях примкнуть к ним бывшей ПНР.

Относительно (весьма и весьма относительно) благоприятное состояние текущих дел с инфляцией у главных оппонентов нынешнего кризиса в Европе — России и США и небольшой части стран Европы, не до конца потерявших голову, резко контрастирует не только с состоянием финансов [бывшей УССР], но и с таковым в прибалтийских странах, включая (географически) и Польшу. Все признаки, что экономические, что чисто военные, указывают на то, что Польше, Литве, Латвии и Эстонии уготована участь «поля боя», каковым в настоящее время волею относительно благополучного (пока) экс-гегемона стала территория [бывшей УССР]. Самое время было бы одуматься, но похоже — и некому, и нечем. Иллюстрация тому — последняя новость из Литвы: министр «Охраны края» (то есть национальной обороны) Арвидас Анушаускас отправляется в Брюссель, где 15 ноября обсудит с коллегами по НАТО, как укрепить сотрудничество между странами, инвестируя в европейскую оборону. С такой инфляцией в его стране это означает очередной транш «просьб». Что-то знакомое: как по риторике послеперестроечных лидеров [бывшей УССР], так и по ставшим классикой рекламным роликам АО «МММ» из безвременья 90-х годов, уже у нас…