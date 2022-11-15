Андрей Сафонов, 15 ноября 2022, 18:02 — REGNUM Прежде чем приступить к анализу последствий происходящего, доступных публике как посредством СМИ, так и лично ею наблюдаемых вокруг мест своего обитания, следует напомнить друг другу о том, что в период боевых действий, как их ни называй, к любой информации нужно относиться как к элементу ведения войны. В этой связи уместно вспомнить два афоризма из списка «законов Мерфи», известных как принципы Тодда. Первый из которых гласит: «Что бы вам ни говорили, всей правды никогда не говорят«, ведь рассказавший «всю правду» военачальник, а тем более — верховный политик, автоматически становится источником противника, со всеми вытекающими тяжкими последствиями для всех, кроме противника, которому от того — лишь польза. Потому ограничимся лишь финансовой сферой, на первый «гражданский» взгляд — бесконечно от войны далёкой, но без которой последняя невозможна в принципе. О чём напоминает второй принцип Тодда: «О чем бы ни говорили, всегда говорят о деньгах«. И верно: движение денег, особенно в количествах, соответствующих масштабу происходящего ныне в центре Европы, скрыть более чем сложно, как и последствия такого движения.
«Европа стремительно регрессирует, и неясно, чем все закончится. Вопрос в том, почему так происходит? В кои-то веки ответ простой: всё из-за конфликта на [территории бывш. УССР]. Огромный процент энергоносителей поступает в Европу из России. Но импорт оттуда запретили в надежде наказать Владимира Путина. И что в результате? Российский рубль куда сильнее, чем год назад, а европейская экономика рушится. Европейцы значительно обеднели с момента начала… конфликта», — заявил на медиаресурсе Fox News американский журналист Такер Карлсон 27 октября.
Помимо американского журналиста, известного своими консервативными взглядами, схожую точку зрения выразил его, казалось бы, антагонист либеральной ориентации — правда, по-своему. По сообщению ТАСС, Евросоюз пока не готов обсуждать новые санкции против России, о чём 14 ноября заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Отвечая на вопрос, пишет ТАСС, почему «европейские институты» не реагируют на предложения прибалтийских стран ЕС о новых санкциях против России, Боррель сказал: »Европейские институты — это я. Мы реагируем, мы следуем процедуре…». По словам Борреля, события в зоне боевых действий на [территории бывш. УССР] «подтверждают, что стратегия оказания [киевскому режиму] широкой военной помощи правильная и должна продолжаться«.
Упомянутая «широкая военная помощь [киевскому режиму]» впечатляет как общей суммой, так и началом её предоставления. По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января с. г. (то есть за месяц до начала СВО. — А. С.) по 3 октября киевский режим получил €41,3 млрд, что в 7,6 раза больше, чем военный бюджет в 2022 году. И соответствует 86% военного бюджета России на текущий год. На эти данные в своей публикации ссылается Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI), дополнивший их и своими расчётами — о долях помощи в военном бюджете страны-донора. Сводная таблица данных упомянутых выше исследовательских центров исполнена автором и приведена ниже для наглядности восприятия проблемы в целом.
Таблица 1.
Страна-донор
Всего, млрд евро
Военная помощь, млрд евро
Доля военной помощи в общей сумме помощи, %
Доля помощи в военном бюджете страны-донора, %
США
52,311
27,645
53
3,6
Учреждения ЕС
16,243
2,500
15
нет данных
Великобритания
6,650
3,740
56
6,7
Германия
3,300
1,200
36
2,4
Канада
3,038
0,931
31
4,1
Польша
2,943
1,823
62
15,0
Норвегия
1,389
0,319
23
4,4
Франция
1,145
0,216
19
0,5
Италия
0,692
0,150
22
0,5
Япония
0,613
0,000
0
0
Австрия
0,560
0,004
7
0,1
Нидерланды
0,547
0,171
31
1,4
Швеция
0,508
0,274
54
4,3
Дания
0,387
0,300
78
6,2
Чехия
0,391
0,282
72
9,4
Испания
0,348
0,056
16
0,4
Латвия
0,314
0,298
95
41,0
Австралия
0,300
0,246
82
0,9
Эстония
0,263
0,258
98
37,0
Португалия
0,262
0,011
4
0,3
Литва
0,244
0,187
77
16,7
Бельгия
0,213
0,096
45
1,9
Словакия
0,217
0,212
98
9,9
Финляндия
0,157
0,029
18
0,8
Греция
0,161
0,161
100
3,3
Швейцария
0,104
0,000
0
0
Южная Корея
0,096
0,004
4
менее 0,01%*
Ирландия
0,068
0,000
0
0
Люксембург
0,054
0,050
93
11,9
Венгрия
0,046
0,000
0
0
Турция
0,042
0,042
100
0,2*
Словения
0,052
0,050
96
8,5
Хорватия
0,023
0,016
70
2,0
Новая Зеландия
0,016
0,014
88
0,3
Тайвань
0,013
0,000
0
0
Румыния
0,010
0,003
33
0,1
Болгария
0,005
0,004
80
0,4
Кипр
0,003
0,000
0
0
Китай
0,002
0,000
0
0
Индия
0,002
0,000
0
0
Мальта
0,001
0,000
0
0
Всего
93,732
41,291
44
Помощь, оказанная киевскому режиму с 24 января по 3 октября 2022 года, по данным Кильского института мировой экономики и Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
* Доли помощи киевскому режиму в военных бюджетах по Южной Корее и Турции рассчитаны на основании данных из иных официальных источников.
Как видим, лидерами военной помощи бывшей УССР, исчисленной в долях их же оборонного бюджета, являются страны Прибалтики и Польша, формирующие восточную границу блока НАТО. Они же, как видно из сводной диаграммы, приведенной ниже, и наиболее пострадали от инфляции, в два раза превышающей среднеевропейскую.
Из этого следует очень неутешительный и совсем неэкономический вывод, но об этом чуть позже.
При этом, по данным портала «Эксперт», инфляция в 19 странах ЕС, пользующихся единой валютой — евро, достигла в октябре, по данным Eurostat, рекордных 10,7%, что, правда, в два раза ниже, чем в бывших республиках советской Прибалтики и в полтора раза ниже польской.
Таблица 2.
Страна ЕС
на октябрь 2022 г.*
на октябрь 2021 г.
Рост за год, во сколько раз
Эстония
22,4
6,8
3,3
Литва
22,0
8,2
2,7
Латвия
21,8
6,0
3,6
Нидерланды
16,8
3,7
4,5
Словакия
14,5
4,4
3,3
Италия
12,8
3,2
4,0
Германия
11,6
4,6
2,5
Австрия
11,5
3,8
3,0
Португалия
10,6
1,8
5,9
Словения
10,3
3,5
2,9
Греция
9,8
2,8
3,5
Люксембург
8,8
5,3
1,7
Кипр
8,6
4,4
2,0
Финляндия
8,3
2,8
3,0
Мальта
7,5
1,4
5,4
Испания
7,3
5,4
1,4
Франция
7,1
3,2
2,2
Уровень инфляции (%) в зоне «евро», измеренный по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP).
Инфляция же в Польше по данным на 31 октября побила рекорд 25-летней давности, сообщает Главное статистическое управление республики (GUS). В сентябре инфляция в Польше составила 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, что стало рекордным показателем 1997 года, когда она составила 17,8%.
13 октября в США вышла статистика по потребительским ценам за сентябрь. Основная инфляция (CPI) в годовом выражении снизилась с 8,3 до 8,2%. Это ниже июньского пика (9,1%), но выше ожиданий (8,1%). И в 1,3 раза выше ноябрьской прошлого года потребительской инфляции в 6,2% (для сравнения — см. таблицу). То есть в данных Евростата по еврозоне США заняли бы весьма уютное четвёртое место в конце инфляционного антирейтинга.
В России же, «назначенной» врагом всех перечисленных выше «цивилизованных» стран, инфляция в годовом выражении замедлилась до 12,52% на 7 ноября с 12,69% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». То есть в приведенном выше «рейтинге» мы бы заняли место немного выше Германии (11,6%), но ниже Италии (12,8%). К слову, инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе индекса потребительских цен на товары и услуги.
И, наконец, было бы совсем некорректным не упомянуть о месте в инфляционном рейтинге главного «виновника торжества» — [бывшую УССР], хотя внушающих доверие данных по той территории не существует. Сошлёмся на коллег: 15 ноября ТАСС сообщил о том, что инфляция на территории [бывшей УССР] по итогам 2022 года составит около 30%. Прогноз принадлежит заместителю главы Нацбанка [бывшей УССР] Сергею Николайчуку. По его словам, ранее в возглавляемой им кредитно-финансовой организации ожидали, что инфляция в этом году будет чуть выше 20%, то есть такая же, как во вступивших на край финансовой пропасти бывших республиках советской Прибалтики и стремящейся в финансовых достижениях примкнуть к ним бывшей ПНР.
Относительно (весьма и весьма относительно) благоприятное состояние текущих дел с инфляцией у главных оппонентов нынешнего кризиса в Европе — России и США и небольшой части стран Европы, не до конца потерявших голову, резко контрастирует не только с состоянием финансов [бывшей УССР], но и с таковым в прибалтийских странах, включая (географически) и Польшу. Все признаки, что экономические, что чисто военные, указывают на то, что Польше, Литве, Латвии и Эстонии уготована участь «поля боя», каковым в настоящее время волею относительно благополучного (пока) экс-гегемона стала территория [бывшей УССР]. Самое время было бы одуматься, но похоже — и некому, и нечем. Иллюстрация тому — последняя новость из Литвы: министр «Охраны края» (то есть национальной обороны) Арвидас Анушаускас отправляется в Брюссель, где 15 ноября обсудит с коллегами по НАТО, как укрепить сотрудничество между странами, инвестируя в европейскую оборону. С такой инфляцией в его стране это означает очередной транш «просьб». Что-то знакомое: как по риторике послеперестроечных лидеров [бывшей УССР], так и по ставшим классикой рекламным роликам АО «МММ» из безвременья 90-х годов, уже у нас…