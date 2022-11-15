* талибов — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, , 15:15 — REGNUM Маулави Абдул Ахад Фазли, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Саманган, два дня назад отправился в Кабул и назначил одного из своих охранников по имени маулави Садулла Самим замещать его на посту губернатора провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные источники добавляют, что эти действия маулави Фазли связаны с его этнической принадлежностью ― в отсутствие губернатора его обязанности должен был исполнять заместитель ― маулави Абдул Маннан Татар, таджик по происхождению.

Маулави Фазли был назначен губернатором Самангана месяц назад по приказу, приписываемому мулле Хайбатулле Ахундзада, лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее маулави Абдул Рахман Кундзай, бывший губернатор в провинции Саманган, также назначил своего секретаря кари Зубайра Мусазая исполняющим обязанности губернатора во время своей поездки в Кабул.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, почти все местные чиновники в провинции Саманган были назначены из числа пуштунов.