* талибов — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 15 ноября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Маулави Абдул Ахад Фазли, губернатор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Саманган, два дня назад отправился в Кабул и назначил одного из своих охранников по имени маулави Садулла Самим замещать его на посту губернатора провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники добавляют, что эти действия маулави Фазли связаны с его этнической принадлежностью ― в отсутствие губернатора его обязанности должен был исполнять заместитель ― маулави Абдул Маннан Татар, таджик по происхождению.

Маулави Фазли был назначен губернатором Самангана месяц назад по приказу, приписываемому мулле Хайбатулле Ахундзада, лидеру движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее маулави Абдул Рахман Кундзай, бывший губернатор в провинции Саманган, также назначил своего секретаря кари Зубайра Мусазая исполняющим обязанности губернатора во время своей поездки в Кабул.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, почти все местные чиновники в провинции Саманган были назначены из числа пуштунов.