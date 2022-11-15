Челябинск, , 15:12 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает роста торговли с Челябинской областью. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Алексеем Текслером, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Он отметил, что в 2021 году Белоруссия наторговала с Челябинской областью примерно на $500 млн. «Думаю, в этом году должно быть больше», — сказал Лукашенко.

Чиновник добавил, что белорусские производители заняли в России определённые ниши, освободившиеся после уход западных компаний.

Отметим, 14 и 15 ноября делегация Челябинской области работает в Белоруссии.