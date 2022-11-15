Париж, , 15:18 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили «очень экспрессивна» в поддержке киевского режима. Об этом она 14 ноября заявила в интервью France inter.

Саломе Зурабишвили Melberg

«Очевидно, что есть разница между мной и правительством, которое считает, что нужна более осторожная риторика, чтобы не навлечь дополнительный гнев России, я не разделяю эту осторожность», — заявила Зурабишвили.

Она также назвала признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии «оккупацией» грузинских территорий. По её мнению, население Грузии должно учитывать это в отношении к РФ.

Напомним, в Грузии президент считается верховным главнокомандующим, но не имеет властных полномочий. Зурабишвили прибыла во Францию для участия в международных форумах.

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