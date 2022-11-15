Москва, 15 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Текущее увеличение тарифов на услуги ЖКХ в России обусловлено необходимостью обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации, что предусмотрено в прогнозах социально-экономического развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

«По сути, рост тарифов должен двигаться вместе с уровнем инфляции, но с 2016 года индексация в среднем составляла около 4%, что в два, а то и три раза ниже уровня инфляции.

В этом же году с учетом всех сложившихся мировых и внутренних условий, показатель инфляции по прошествии года составит 12-13%. Поэтому общее годовое повышение уровня цен на ЖКХ укладывается в нормы регулирования.

С 2013 года индексация тарифов ЖКХ происходила один раз в год — 1 июля. В этом году цены уже поднимали на 4%. Но после августовского поручения президента РФ Владимира Путина по совершенствованию тарифной политики в ЖКХ и обновлению коммунальной инфраструктуры, Минэкономразвития приняло решение о еще одном повышении цен. Стоит отметить, что следующая индексация будет 1 июля 2024 года.

Данное решение действительно поможет сократить расходы из бюджета в текущих сложных условиях и плавно адаптировать население к следующему повышению в 2024 году.

Конечно, появятся недобросовестные участники рынка, которые воспользуются ситуацией и повысят цены выше установленной нормы. Но это уже задача для ФАС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ проведет индексацию тарифов ЖКУ для населения 1 декабря 2022 г. вместо 1 июля 2023 г., предельный уровень индексации тарифов при этом не превысит 9%.

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