Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Тела троих петербуржцев без внешних признаков насильственной смерти нашли в одной из квартир в поселке Шушары Пушкинского района Северной столицы. Об этой трагедии сообщили 15 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Главное Следственное Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Умерших обнаружили вечером 14 ноября в квартире одного из домов в территориальной зоне Ленсоветовский поселка Шушары. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«По предварительным данным, причиной смерти мужчин является отравление наркотическим веществом», — уточнили в ведомстве, добавив, что следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Также назначены необходимые экспертизы.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, погибшие — мужчины в возрасте 20-ти, 29-ти и 44-х лет.