Москва, , 15:11 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволит продлить срок действия лицензии компаниям, управляющим многоквартирными домами, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума

Действующий закон, который устанавливает пятилетний срок действия лицензии и предусматривает продление ранее выданных лицензий, вступил в силу 11 января 2018. Таким образом срок продления лицензий наступает 1 января 2023 года.

Напомним, ранее 65 российских регионов заявили о необходимости отсрочки по продлению ранее выданных лицензий из-за отсутствия механизма проведения органами государственного жилищного надзора проверок лицензиатов, обратившихся с заявлением о продлении срока лицензий и порядка исключения многоквартирных домов из реестра лицензий, чьи лицензии не будут продлены. Также авторы законопроекта обращали внимание на то, что нормами действующего жилищного законодательства не урегулирован вопрос о дальнейшем управлении многоквартирными домами, находящимся в управлении управляющих организаций, которым не был продлен срок действия лицензий.

Принятый Госдумой закон переносит срок исчисления действия лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами изменив срок вступления ранее принятого закона, с 11 января 2018 года на 1 июня 2018 года. Документ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 11 октября 2022 года.

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