Москва, , 15:14 — REGNUM Мероприятия в память об освобождении Ленинграда от блокады необходимо подготовить ответственно, с душой. Об этом президент России Владимир Путин заявил 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа».

Мультимедийный проект «Салют над Ленинградом» Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава государства напомнил, что в 2023 году исполнится 80 лет со дня прорыва блокадного кольца вокруг Ленинграда, а в 2024 году — 80 лет со дня полного освобождения города. Это важные даты для Ленинграда, для Петербурга, для всей России, подчеркнул он.

«Я прошу правительство, региональные власти, общественность подойти к организации памятных мероприятий ответственно и, что называется, с душой», — сказал президент.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) отмечают в России ежегодно 27 января.

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