Кабул, , 15:07 — REGNUM Телекоммуникационная компания MTN объявила, что предоставляемые ею услуги будут и далее оказываться в Афганистане, но с новым собственником и под новым названием. В компании заявили, что «запланированная смена владельца» не повлияет на обслуживание её абонентов.

Сотовая антенна

Недавно Bloomberg сообщил, что MTN покинет Афганистан, продав свои акции. Компания объявила, что её акции были куплены M1 New Ventures, базирующейся на Ближнем Востоке.

В заявлении говорится, что её сим-карты, пакеты и другие услуги «остаются действительными, и со временем изменится только название компании».

Смена владельца является частью объявленных два года назад планов MTN Group по уходу из региона и «сосредоточению внимания на своей африканской стратегии», говорится в заявлении компании.

Bloomberg сообщил, что компания MTN столкнулась с осложнениями после ухода США из Афганистана и продала свои акции за 35 миллионов долларов.

MTN была крупнейшим оператором связи в Афганистане с долей рынка 40%.

MTN работает на 19 рынках Африки и Ближнего Востока и на конец июня 2022 года насчитывала 286,1 миллиона абонентов.