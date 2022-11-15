Москва, , 16:55 — REGNUM Преждевременно говорить о том, что в 2023 году США однозначно избегут рецессии, хотя нельзя сказать, что такой вывод был бы полностью необоснованным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Увеличение ФРС процентной ставки до 3,75-4% принесло первые результаты — некоторое замедление инфляции в октябре до 8% против 8,2% в предыдущем месяце, — сказала Васюнина. — Согласно отчету министерства труда США, уровень безработицы составил 3,7% — минимум за период августа — октября 2022 года; массовых сокращений нет, а в отдельных отраслях (обрабатывающей промышленности, здравоохранении) растет число вновь созданных рабочих мест. Согласно предварительной оценке Бюро экономического анализа США, реальный ВВП в III квартале увеличился в годовом исчислении на 2,6% в отличие от снижения на 0,6% во II квартале».

Тем не менее, как отметила Васюнина, инфляция остается устойчиво высокой и потребует дальнейших мер по повышению процентной ставки.

«Отмечается тенденция к существенному замедлению роста потребительских расходов до 0,6%, а также постепенному сокращению уровня личных сбережений населения (к объему располагаемого личного дохода) до 3,1% в сентябре по сравнению с 3,4% в августе, — сказал экономист. — Целевой уровень инфляции до 2%, на который направлен жесткий курс денежно-кредитной политики, неизбежно влечет высокую стоимость заимствований, экономический спад и рост безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что на приближение рецессии в Америке указывают и высокая инфляция, и начало цикла повышения ставок со стороны Федрезерва.