Бердянск, Запорожская область, , 15:04 — REGNUM По подозрению в диверсионной деятельности задержали двух жителей Бердянска, у которых было изъято 1,5 кг пластичных взрывчатых веществ. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области в своём телеграм-канале.

Задержание ROOKIE23

«В ходе реализации оперативной информации оперативники ГУВД по Запорожской области при поддержке силовых ведомств задержали двух жителей Бердянска, у которых в квартире были изъяты 1,5 кг взрывного устройства (пластит), корпус гранаты Ф-1, запал, два электродетонатора», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также сотрудники правоохранительных органов изъяли у задержанных цифровое оборудование с информацией об их причастности к диверсионной деятельности.

При этом отмечается, что оба задержанных ранее проходили службу в запрещенных в России организациях, по этому факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом.