Москва, 15 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Пекин назвал Россию также «важным членом» G20, что является признаком того, что Китай обеспечивает уровень дипломатической защиты страны, которая становится все более изолированной в мировой экономике, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

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«Надо учитывать еще и тот факт, что исключение России из такого рода форума не поможет решить те проблемы, которые сейчас нарастают в глобальной экономике, а наоборот только усугубит положение.

И тут Китай, и ряд других стран чётко понимают, что G20 — это группа, которой необходимо найти ответы на эти критические вопросы, и без Москвы это будет сделать непросто.

Китай подвергся критике со стороны Запада и США за отказ исключить Россию из G20. Публичные заявления с обеих сторон, по-видимому, указывают на то, что и Китай и США признают критический характер соперничества между собою, что привело к тому, что США и Китай рассматривают друг друга как главную угрозу своей национальной безопасности.

Хотя сейчас обе стороны хотят избежать столкновения, их цели — быть потенциальной мировой державой остаются принципиально несовместимыми. Поэтому дипломатическая защита Пекина России можно рассматривать как некий посыл США, что Китай является крупной мировой державой и намерен контролировать евразийский регион.

Динамика отношений между Кремлем и Пекином также меняется: Китай на пути стать мировой державой, а Россия – его партнером», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, КНР выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20) и других международных площадок, заявил глава МИД Китая Ван И.

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