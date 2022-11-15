Пермь, 15 ноября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен спад рождаемости. За девять месяцев 2022 года в регионе на свет появилось 17 616 младенцев. Это на 6,3% меньше, чем в прошлом году, сообщает Пермьстат.

Claire51700 Младенец

Наблюдается и сокращение смертности. В январе–сентябре умерли 26 582 человека. Прошлогодний показатель сократился на 14,4%. В структуре смертности населения наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (47,2%), а также новообразования (14,7%), несчастные случаи, травмы и отравления (8,4%).

Естественная убыль населения в регионе составила 8966 человек. Примечательно, что в 2021 году естественная убыль была выше в 1,3 раза.